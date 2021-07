Juanes provocó la algarabía de sus seguidores al anunciar hoy su gira “Origen 2021”, que significa su regreso a los escenarios a más de un año desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. Producida por Live Nation, el tour estará compuesta por 20 fechas, arrancará el 16 de septiembre en The Filmore, en Miami, y hará paradas en New York, Los Ángeles, San Francisco, Washington DC, Houston, Dallas y muchas ciudades más de los Estados Unidos.

El colombiano en este retorno a los conciertos, además de incluir sus éxitos conocidos, interpretará los temas que se incluyen en su más reciente disco “Origen”, donde el cantautor hizo sus propias versiones de éxitos musicales que lo marcaron en su vida. Se incluyen “El amor después del amor” de Fito Páez, “No tengo dinero“ de Juan Gabriel, “La rebelión” de Joe Arroyo, “Dancing in the dark” (versión en español) de Bruce Springsteen, entre otros clásicos del rock internacional.

“Nuestro origen es donde la dirección de nuestra vida y nuestro lugar en el universo comienzan y toman forma. Para mí, el origen está en el amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma desde el inicio. ‘Origen’ el álbum, es mi homenaje personal a varios de esos artistas y canciones que más influyeron en mí antes de mi carrera como solista”, dice el músico colombiano.

“Estas canciones siguen siendo un mapa al que regreso para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es la música que habita en lo más profundo de mi corazón, música que nunca se olvida”, agrega el artista, quien no descarta que la gira se traslade a América Latina en el 2022, siempre y cuando el coronavirus lo permita. “Todo depende de en qué situación se encuentre la pandemia y la vacunación en nuestros países. Calculo que a mediados del próximo año llegaremos a Latinoamérica”, explicó el autor de la ‘Camisa negra’.

VERSIONES ESPECIALES

Juanes revela que en sus próximos conciertos los temas de “Origen” tendrán una momento muy especial. “Grabamos estas canciones en vivo con la intención de interpretarlas desde el inicio en una atmósfera especial. Ahora, que volvemos a estar juntos, me emociona mucho poder llevar la intimidad y la energía de la guitarra que componen estas canciones a los fanáticos a lo largo de Estados Unidos”, finalizó el artista ‘cafetero’.