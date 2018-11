Julián Legaspi se quiebra al hablar de sus hijos: "Ser padre me cambió la vida"

Julián Legaspi reveló, llorando, que el haber sido papá le cambió la vida, pero recalcó que ya ‘cerró la fábrica’. “Ahora mi vida ha cambiado bastante, tengo dos hermosos bebés, uno de dos años y otro de un año, seguiditos. Ellos llenan totalmente mi vida, mi corazón y mis espacios libres”, contó.

¿Te ha cambiado tu faceta de papá?

Sí, termino de trabajar y quiero ir a la casa para ver a los bebes. Son.... (llora) mi vida.



Te emocionas...

La verdad que sí, son dos hombrecitos, para no pagar... tú sabes. Siempre quise tener un hombrecito, ahora tengo dos.



¿Con ellos ‘cierras la fábrica’?

Mi mujer ya la cerró.

Se comenta que te has separado de tu pareja

No, nada de eso. Solo que cuando me preguntan por mis hijos me emociono.



Por otro lado, Julián Legaspi contó que es parte del elenco de la obra ‘Reina por un día’, donde hace el papel de un estafador. “Soy ‘Marco’, un estafador que tiene intenciones no puras con ‘Martha’ (Daniela Sarfaty), pero en el proceso él se enamora de la chica. En el fondo tiene su lado sensible”, detalló.



Coincidentemente siempre te dan esos papeles

Bueno, para mí es gratificante porque puedo hacer de tonto, tímido, tartamudo, ciego y también de malo. (B. Pashanasi)