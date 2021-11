Julián Zucchi usó sus redes sociales para pronunciarse tras la reciente noticia viral de Yidda Eslava, en la que aseguran que lloró y dijo que su esposo ya no la amaba y no quería estar con ella, a modo de broma.

“Les juro que vi esto y ¿qué haces acá si estamos separados según el periódico?”, le dijo el argentino a su esposa. “Le mando un saludo a mis amigos de los medios pero miren... en realidad a mí estas noticias me causan gracia pero he leído los comentarios y bueno, está bien, uno tiene que informarse, leer la noticia completa, pero hay gente que solo se queda con el titular y miren”, agregó algo incómodo.

Fue en ese momento que Julián Zucchi mostró el comentario de una usuaria que le reclamó por la supuesta separación de Yiddá Eslava y le recordó que muchos personajes de la farándula están optando por romper sus relaciones. El actor tapó el nombre e imagen de su seguidora.

“No me parece que estén pasando estas cosas, creo que lo toman como si esto de la separación está poniéndose de moda o qué. En la vida de pareja hay altas y bajas, no todo el color de rosas, si escogimos a nuestras parejas es para remar hacia adelante por nuestra familia, ojalá se solucione pronto Yidda sus diferencias con Julián porque al final quieran o no, eso afecta a los hijos. Bendiciones”, escribió la fan.

En ese sentido, el argentino aseguró que entiende que los medios digitales tengan que poner titulares atractivos para lograr el ‘click’, aunque las personas deben entrar a informarse completamente de la noticia.

“Me da pena la gente que solo se queda con el titular y se cree esta noticia, que obviamente está desfigurada”, finalizó.

