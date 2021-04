La pareja de esposos, Julián Zucchi y Yiddá Slava han decido no tener más hijos y para eso el actor se someterá a una vasectomía. Así lo anunció el pasado lunes a través de su cuenta en Instargam.

Pero lo que más le sorprendió fue la cantidad de mensajes que recibió en sus redes sociales con respecto a este tema. Si bien hubo quienes apoyaron su decisión, otros le aconsejaron que sea Yiddá la que se ligue las trompas.

Ante la ola de mensajes que recibió el protagonista de ‘Si, mi amor’, decidió explicar por qué tomó esta decisión y también se animó a leer divertidos mensajes que le han escrito a su red social.

“El lunes me preguntaron por qué me hago la vasectomía, si bien es algo sencillo. He hablado con amigos que se la han hecho y me han puesto un poco nervioso. Da nervios que te toqueteen por ahí...”, dijo en la primera parte de su video.

“He recibido toda clase mensajes, algunos muy buenos y otros que me alarmaron porque hay gente que me dice: ‘¿Cómo te vas a hacer tú la vasectomía que Yiddá se ligue las trompas?’ Digo qué clase de machismo es este, señores”. Los dos decidimos que, aunque no estemos juntos en el futuro, ninguno de los dos quiere tener más hijos, con los dos que tenemos estamos muy felices. En ella le provoca muchos cambios hormonales... sin embargo en la vasectomía cambios hormonales no provoca por eso es la decisión”, explicó Julián Zucchi a sus más de un millón de seguidores.

Julián Zucchi y Yiddá Slava están preparando la segunda parte de la película ‘Sí, mi amor’ que tendrá la participación de Patricia Portocarrero, Fiorella Rodríguez, Saskia Bernaola, Pietro Sibille, Andrés Salas y Danny Rosales, actor de ‘JB en ATV’. Recuerda que la primera edición aún se puede ver en la famosa plataforma de video Netflix.