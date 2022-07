El carismático Julián Zucchi estará este domingo en ‘En esta cocina mando yo’ con Yiddá Eslava. Juntos se enfrentarán a Estrella Torres y a su novio Kevin Salas en un duelo culinario que promete. Antes de su debut en la cocina de Ethel Pozo a las 7 de la noche, el actor se confesó con la prensa y habló de su relación con la madre de sus hijos, además de asegurar que sí podría perdonar una infidelidad.

Este domingo llegas a la cocina de Ethel y Yaco junto a Yiddá, ¿qué tal la pasaron?

Muy bien, fue muy divertido, pero como Yiddá es muy picona, ella nunca quiere perder, yo soy más relajado, estuvo bastante intensa en la cocina. Lo bueno es que existió mucha complicidad, nos conocemos hace más de diez años, si no tenemos complicidad, ¿entonces qué hacemos juntos?

Frente al estrés del programa, “muteaste” a Yiddá, ¿cómo resuelven sus discusiones en casa?

Me encantaría tener este botón en casa, sería lindo “mutear” a Yiddá en casa, pero creo que puedo “mutearla” sin este aparato, ¿cómo?, en mi cerebro termino la discusión, no debemos discutir, hay que conversar.

¿Sabes cocinar?

Mi comida es muy básica, por el estómago no conquisto, yo conquisto con el humor, sacando una sonrisa, cuando haces reír a una mujer, esa es la mejor arma.

¿Y qué tal la competencia, cómo viste a Estrellita y Kevin en la cocina?

La competencia estuvo muy reñida, Estrella y el novio querían ganar, hubo mucha complicidad entre ellos. Estrellita y Kevin son una pareja linda, se les ve muy felices.

Cambiando de tema, ¿en qué proyectos estás ahora y qué se viene para ti?

Yiddá y yo estamos preparando nuestra próxima película, estamos muy contentos, terminando el guion, en etapa de pre producción, y eso nos apasiona, estamos muy entusiasmados con eso. Además, tenemos ganas de volver al escenario juntos, queremos hacer un show en fechas específicas.

JULIÁN PERDONARÍA INFIDELIDAD

Frente a todas las rupturas amorosas que vemos en el mundo del espectáculo, Yidda y tú tienen una relación sólida, ¿cuáles son las claves?

Primero, quiero mencionar que terminar una relación si ya no hay sentido de continuar me parece saludable, es sano saber cuándo terminar una relación. La vida está hecha para vivirla bien, y si no se puede vivir así al lado de una persona, lo mejor es, sanamente, terminar la relación. Y los que somos padres, debemos pensar en nuestro hijos, cuando se es padre, más allá del bienestar de uno como pareja, se debe buscar el bienestar de la familia y de los hijos. Ahora, sobre las claves, nuestras claves son ser sinceros y, ante las diferencias, no dejar que una discusión avance.

Por último, ¿perdonarías una infidelidad?

El Julián de hace diez años hubiese dicho que no, pero ahora creo que sí perdonaría una infidelidad, dependiendo de qué clase de infidelidad, esto es polémico, pero es distinto algo premeditado, planificado, a algo casual, del momento, que se puede conversar y solucionar. Igual, espero que no se entere Yiddá, por la dudas (risas).

