El argentino Julián Zucchi preocupó a sus seguidores luego que mostrara los moretones que sufrió tras protagonizar una fuerte caída con su pequeño hijo en su casa.

A través de sus redes sociales, Julián publicó el preciso momento donde se resbala con su hijo en brazos y se cae fuertemente. Tras esta escena, su pareja Yiddá Eslava corrió a auxiliarlo.

“Me resbalé y me saqué la recontra michi porque estaba con Maro arriba, entonces para proteger a Maro caigo con todo este brazo al piso. Son reflejos de padre”, dijo el actor.

El exchico reality precisó que afortunadamente su pequeño hijo no se lesionó porque ni siquiera tocó el piso. “Accidentes caseros, Maro solo tocó el piso con los pies, no se llegó a golpear”, aclaró.

Tras esto, Julián publicó una fotografía de cómo le quedaron los brazos tras el fuerte impacto. En las imágenes se puede observar los fuertes moretones que tiene en el cuerpo.

YIDDÁ SUFRIÓ DESCOMPENSACIÓN EN SU CASA

Semanas atrás, Yiddá Eslava también asustó a sus fans luego que sufriera una descompensación, lo que la llevó a desmayarse cuando estaba al interior de su departamento. Su esposo Julián Zucchi reaccionó inmediatamente y la ayudó.

La también influencer reveló lo que realmente le pasó y el diagnóstico a raíz de los síntomas que ha sufrido desde hace años.

“Durante muchos años desde niña no supe que tenía, me mareaba mucho en los autos, y no podía girar, ya que empezaba a sentirme mal… Luego de un desmayo decidí llegar a un diagnóstico, después de varios análisis, me enteré de que sufría de migraña vestibular”, escribió.