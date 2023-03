Le dio su vuelto. Juliana Oxenford no se quedó callada después de que Eddie Fleischman publicara un tuit en donde se disculpaba por decirle “repugnante” y agradeció que borrara una publicación en donde lo acusaba de agredirlo.

La periodista le respondió minutos después del tuit de Fleischman, en donde enumeraba punto por punto lo que opinaba acerca de su trabajo en la televisión.

Juliana Oxenford le responde a Eddie Fleischman

Fiel a su estilo, Oxenford publicó un mensaje similar al que empleó su colega, en donde enfatizó que borró el tuit en donde lo acusaba de tratarla “excesivamente cariñoso” porque no quería escándalos. Además, dejó en claro que no acepta sus disculpas, ya que no le cree

“Sigo pensando y siendo la misma periodista que conociste, que fui siempre. Una cosa es discrepar y otra insultarme vulgarmente. El tuit que borré hablaba de algo que sucedió y lo sabes bien. Solo no quiero escándalo. No acepto tus disculpas porque no te creo”.

¿Qué le dijo inicialmente Eddie a Juliana Oxenford?

El periodista Eddie Fleischman arremetió contra Juliana Oxenford luego que una usuaria compartiera un video suyo asegurando que “siembra miedo a favor de Pedro Castillo”. Esto no toleró el comentarista, quien escribió fuertemente contra la conductora de ‘Al Estilo de Juliana’.

“Otra repugnante. Olvidó que cuando se escupe hacia arriba, cae en la cara” , manifestó. Este comentario fue del desagrado de Oxenford quien empleó su cuenta de Twitter para responderle al periodista depórtivo.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?”.

