Juliana Oxenford 'no aguanta pulgas' y le responde así a usuario por pregunta sobre Gerson Taype | FOTO

Juliana Oxenford ha declarado en más de una oportunidad la gran amistad que le une a Gerson Taype y así lo demuestra en algunas publicaciones de redes sociales, donde ambos comparten fotografías graciosas y hasta conversaciones que muchos de sus seguidores han confundido con una relación amorosa.



Por ello, la periodista de Latina nuevamente tuvo que aclarar que Gerson Taype solo es un gran amigo y no dudó en poner el 'parche' a un usuario que le preguntó "¿Estás con Gerson Taype?", "¿En serio preguntas eso? No me meto con casados y tampoco con mis amigos", escribió Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford habla de su amistad con Gerson Taype. Juliana Oxenford habla de su amistad con Gerson Taype.

Esta respuesta la dio luego que la conductora de 90 Central se sometiera a unas preguntas de parte de sus fans en Instagram y lo contó todo, donde decidió hablar de todos los temas que sus seguidores le planteaban, incluyendo la espinosa relación con su padre Marcelo Oxenford y su hermana Lucía Oxenford..

"¿Por qué le guardas rencor a tu papá? ¿Te llevas con tu media hermana?", se lee en el Instagram Story de Juliana Oxenford. Ante esta pregunta, la conductora dio respuestas concisas a ambas interrogantes.



"No le guardo rencor. Ya no", escribió Juliana Oxenford. Ahora bien, la respuesta de la periodista puede tomarse como si, efectivamente ya no le guarda rencor a su padre tras acusarlo de abandono en su infancia.

También, en Instagram, Juliana Oxenford recordó a su fallecido novio Álvaro Ugaz, quien falleció a causa de un terrible accidente automovilístico en el 2009. Un usuario le preguntó por el periodista y le preguntaron por él, a lo que ella respondió "en el cielo cuidándome, por siempre", escribió.