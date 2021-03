SOSPECHOSA GRABACIÓN. Juliana Oxenford empezó su noticiero abordando el caso de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, quienes fueron detenidos por efectivos policiales. La pareja es investigada tras la acusación del burgomaestre contra la ex figura televisiva por violencia familiar.

La periodista expresó su malestar al ver las imágenes de la intervención policial a Sofía Franco. “¿Esto no fue premeditado? ¿Él no sabía que ella no estaba en sus cabales y que iba a reaccionar así?”, cuestionó Juliana Oxenford.

La conductora de Al Estilo Juliana continuó mostrando su fastidio porque considera que la denuncia sólo compete al ámbito privado. “Si es una prueba real que lo denuncie, por qué tienen que hacer esto público, por qué el tiene que someter a su esposa a una situación de esta naturaleza (...) utiliza otra vez a su esposa para decir que están juntos”.

Juliana se pregunta quién fue la persona que grabó los videos donde se ve a Sofía Franco agrediendo a Álvaro Paz de la Barra. “¿Estaban grabando para que él use esto a su favor? Eso que salen a decir los familiares del alcalde sobre las alteraciones psicológicas de Sofía Franco (...) cualquier persona que viva en un infierno las tendrá”.

“Es sumamente triste porque hay un niño de por medio, estamos viendo a una mujer sumamente vulnerable. De repente a un hombre violentado también, pero me parece sumamente extraño que este video se haya viralizado tan rápido”, añade la conductora.

MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA

Los especialistas del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acudieron a la jefatura para ponerse a disposición de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, sin embargo, la pareja rechazó los servicios. En ese sentido, la Unidad de Protección Especial de la institución de la institución evalúa la situación del hijo de los cónyuges, un menor de 8 años.

“Especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acudieron a la comisaría La Molina, para atender a la señora Sofía Franco y su esposo, sin embargo, ambos expresaron su desistimiento de contar con los servicios. La UPE evalúa la situación del hijo de la pareja”, se lee en la publicación del MIMP.

Diferentes personajes de la televisión peruana se pronunciaron por el caso y expresaron su preocupación por el menor. “Es una pena que un matrimonio termine, es una pena que haya un niño en medio, es una pena ver a Sofía en una situación tan complica. Qué difícil situación. Considero que el que tiene que dar la cara es la cabeza de familia”, dijo Tula Rodríguez, conductora de En Boca de Todos.

En ese sentido, Ethel Pozo se mostró muy apenada por la situación que atraviesa la familia de Sofía Franco. “No se sabe lo que ella está pasando hace muchos años. Estoy hablando desde mi condición de mujer, no porque sea amiga de Sofía Franco. Me afecta levantarme en la mañana y pensar que su niño está ahí, que ella como cualquier mujer no merece estar así tirada en el piso”.

