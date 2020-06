ARREMETE CONTRA MACHISTAS. Juliana Oxenford se refirió a las críticas que viene recibiendo Mayra Couto por denunciar acoso y maltrato por parte de Andrés Wiese cuando ambos compartían roles en Al Fondo Hay Sitio.

“Tan machistas de pensar que si una mujer no habla en el momento que uno espera que denuncie entonces su acusación no tiene ningún tipo de validez”, Juliana Oxenford considera que las personas que cuestionan que Mayra Couto denuncia ahora a Andrés Wiese son machistas.

Juliana Oxenford asegura que el acoso no tiene vigencia. “Sobrevivir a un acoso, a una violencia de cualquier tipo de parte de un hombre, es algo que no tiene una fecha de vigencia, hay que ponernos en la piel de la víctima y tratar de entender que la mente de cada persona es diferente”, indica la periodista.

La periodista continuó afirmando que Andrés Wiese ya recibió una denuncia de una menor de edad. “Si él denunció que lo acosaban me parece bien, luego aparece una actriz conocida y ahora sí todo el mundo le dice “eres un maldito”, veámosla desde la verdadera perspectiva, debería ser analizado por la Fiscalía”, menciona Juliana Oxenford.

Como se recuerda, Andrés Wiese fue denunciado por una menor de 17 años y por la actriz Mayra Couto por acoso y maltrato. En el caso de la menor, Wiese le habría pedido videos íntimos. En el caso de Mayra Couto, el actor la habría forzado a besarlo.

LA DENUNCIA DE MAYRA COUTO

La actriz compartió un mensaje que le envió en Instagram al popular ‘Ricolás’ el pasado 14 de abril. En el texto, le expresaba su solidaridad tras haber recibido una avalancha de mensajes subidos de tono en una publicación que hizo de una receta del postre ‘tres leches’. Sin embargo, aprovechó para recordarle los malos momentos que le hizo pasar cuando trabajaban juntos.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, inició la actriz que ahora radica en Cuba.

Mayra Couto contó que le pidió a un amigo del equipo de la producción de ‘Al fondo hay sitio’ que observe qué es lo que sucedía en las escenas con Andrés Wiese, y le contestó que también se había dado cuenta de esos movimientos inapropiados.

Asimismo, la recordada ‘Grace’ de la serie agregó que muchas veces sufrió de bullying durante las grabaciones por parte del actor. Según la actriz, esto respondería a que rechazó tres veces un intento de beso cuando estaban en Nueva York. En aquella oportunidad le habría recordado a su novia de aquella época, Melania Urbina, además de asegurarle que no le atraía.

“Comenzaste a echar m... (...) saboteaste mi trabajo. Y cuando me abrazabas me ahorcabas un poco”, contó Mayra Couto, agregando que comía cebolla para hacerlo sentir incómodo como él lo hacía cuando tenía que soportar su aliento de cigarrillo.

La actriz le dijo que le “apena” lo que le está pasando a Andrés Wiese, pero arremetió contra él por los mensajes que le envió a la menor edad: “Son realmente asquerosos. Eso es lo que nos pasa a las mujeres que sufrimos de acoso desde los 5 años”.

Mayra Couto esperó alguna respuesta de su excompañero de reparto, pero esta nunca llegó y concluyó pidiendo la ayuda de una “abogada feminista”: “Seguro me va a acusar de difamación. Tengo 28 y estoy temblando. He callado mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo. Le dije a mi club de fans compartido con él que le dijeran que le había escrito. Ninguna respuesta”.

