La periodista Juliana Oxenford anunció a sus miles de seguidores que vuelve a la conducción de su programa de ATV el próximo miércoles 11 de enero. Y fiel a su estilo, también dejó un mensaje a sus detractores.

A través de Instagram, la conductora de televisión compartió un extenso mensaje en el que contó cómo disfrutó sus vacaciones al lado de su familia.

“A punto de regresar a Lima y con el clásico insomnio de los días previos al reinicio de la cotidianidad. Por primera vez me tome dos semanas seguidas para viajar con mi familia. Dirigir, conducir y tener un programa diario de lunes a viernes es realmente agotador. Más aún cuando, justamente el estilo que nos caracteriza es algo así como una mezcla de informativo con dominical” , señaló.

Asimismo, Juliana aseguró que, pese a que estaba alejada de la conducción, se mantuvo al tanto de la coyuntura política. “Estos días he estado alejada de todo, pero no ajena a lo que sucede en Perú. ¿Qué pienso al respecto? Prefiero guardarme los comentarios para el miércoles once que vuelvo. Mientras tanto, comparto con ustedes más imágenes porque sé que la mayoría me sigue con cariño”, puntualizó.

Finalmente, la figura de televisión dejó un mensaje a sus detractores y le pidió que ni se tomen la molestia de dejarle comentarios porque los bloquearía.

“A los haters, tengan vida y busquen gente a la que les interese seguir. Yo feliz. De paso me ahorran el trabajo de andar bloqueándolos. Pues nada, nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme”, terminó.

Juliana Oxenford exhibe sus mejores pasos al ritmo de “Pasito tun tun”

LO DIO TODO EN EL ESCENARIO. Juliana Oxenford celebró bailando y cantando su cumpleaños número 35. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista compartió algunas imágenes de lo que fue su celebración.

La conductora de “Al estilo de Juliana” estuvo acompañada de su esposo Milovan Radovic y de sus circulo más cercano en un concurrido bar.

En los videos compartidos en su storie de Instagram, vemos a Juliana Oxenford mostrando sus pasos de cumbia al ritmo de la pegajosa cumbia “Pasito tun tun” interpretada por Maricarmen Marín. En otro video, la periodista aparece bailándole a su esposo el clásico tema “Yo no soy esa mujer”. Radovic se muestra tímido y solo atina a mirar y sonreír a su pareja.