La periodista Juliana Oxenford volvió a arremeter contra la congresista Sigrid Bazán durante una transmisión por Instagram con el escritor Renato Cisneros. La conductora de televisión recordó el pasado de la legisladora en el periodismo.

“La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean y desde que la conocí dije esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder”, sostuvo.

Juliana Oxenford ‘dispara’ contra Sigrid Bazán: “No le importó el periodismo, le daba asco salir a la calle”

Juliana Oxenford señaló que la pasión de Sigrid nunca fue el periodismo porque no le gustaba salir como reportera a la calle. Según contó, cuando la actual congresista de Juntos por el Perú tuvo la oportunidad, pero se negó.

“Yo siempre decía ‘¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo?’ A ella le da asco salir a la calle, le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho ‘¿A la calle yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol’ Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín”, arremetió generando que Cisneros se riera.

La conductora también contó pequeñas anécdotas que vivió con Sigrid cuando ambas pertenecían a Latina. Sostuvo que Bazán insultó y maltrató a un periodista de investigación del canal, y que se incomodaba cuando le quitaban protagonismo.

“A ella le daban un espacio chiquitito y ya estaba viendo en qué momento Mónica Delta se enfermaba, yo me electrocutaba o Lorena Álvarez estaba con diarrea para ir y decir yo quiero ese lugar, me consta. Qué desesperación, por Dios”, aseguró.

JULIANA HABLA DE SU LABOR EN EL PERIODISMO

La periodista Juliana Oxenford afirmó durante una entrevista con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que cada vez se siente menos identificado con el gremio periodístico.

“No puedo hablar en nombre de todo el periodismo nacional, porque, además, cada vez me siento menos identificada con mi gremio, para ser honesta”, manifestó.