TRABAJÓ CON ÉL. Juliana Oxenford se refirió a la entrevista que le hizo Augusto Thorndike a Martín Vizcarra. En entrevista con Magaly Medina, la periodista indicó que siente que su colega sí cometió un exceso, pero que no merecen que le den con palo.

Juliana Oxenford precisó que no vio la entrevista completa. “Yo no vi la parte, empecé a ver la entrevista, me pareció que estaba bien, hasta ahí me pareció bacán, me gustan los periodistas que encaran”, menciona.

La conductora precisa que Augusto Thorndike debió respetar las investiduras. “No fue la forma en cómo tenía que tratar a una presidente, hay que investigarlo, pero si lo tienes ahí tienes que reconocer que es jefe de estado”, precisa.

La periodista indica que ella trabajo junto a Augusto Thorndike y que le parece un profesional muy inteligente y culto. “Me parece injusto que le den con palo y no reconozcan toda la carrera de Augusto, es un tipo muy inteligente”, finaliza.

Juliana Oxenford defiende a Augusto Thornndike de críticas