LE DAN CON PALO. Juliana Oxenford se mostró molesta por las críticas que recibió en redes sociales tras el cuestionamiento que le hiciera una usuaria por decir en su programa que “hay formas de que la gente no llene los micros”.

“Veo el programa de la Oxenford diciendo “señores hay maneras de llegar a su trabajo sin subirse a una combi y respetando distancias”. Me pregunto CÓMO”, fue el cuestionamiento que hizo la usuaria a Juliana Oxenford en redes sociales.

Juliana Oxenford, quien parece tiene poca tolerancia a las críticas, respondió con todo: “Cómo dice este troll en su perfil: “iba a decir algo importante y se le pasó”. Como jode cuando mienten y, peor aún, cuando la gente opina sin saber. Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano”.

De inmediato, los usuarios de redes sociales escribieron que les parecía irresponsable que una persona que no se transporta en micro le de consejos a las personas que sí lo hacen. “Pésimo que rechacen el consejo de @julianaoxenford antes de intentarlo, yo estuve parada en la panamericana desde las 4am esperando que pase un bus que respete el aforo y la distancia social hasta que pasó. Dejo una foto de la línea por si a alguien le sirve. Gracias Juliana :)”, menciona un usuario que adjunta la foto del bus nocturno de Harry Potter.

“Ay Juliana, múdate para Ancón un par de meses, no toques tu camioneta/auto y no uses tu pase vip “Soy Juliana Oxenford”. Suerte con la experiencia. Las personas se desesperan porque hay algo que se llama DESCUENTO y sus sueldos no tienen varios ceros, son sueldos mínimos”, continúan las críticas contra Juliana Oxenford.

Cómo dice este troll en su perfil: “iba a decir algo importante y se le pasó”. Como jode cuando mienten y, peor aún, cuando la gente opina sin saber. Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano. https://t.co/H1rzVUOpkm — julianaoxenford (@julianaoxenford) July 2, 2020

DIOS, TODOS NUESTROS PERIODISTAS EN MEDIOS MASIVOS SON UNOS IDIOTAS — D (@Dayn_3) July 3, 2020





juliana oxernford mañana pic.twitter.com/lDQCmpzWFd — baby antauro crítico social del regatas (@etnocacerismos) July 3, 2020

Que palta estos periodistas liberales que se la dan de progres, que no ven mas alla de su burbuja de comodidades y que creen que la gente se mete a una combi llena porque quiere exponerse. Juliana Oxenford es mas de la misma porqueria que hoy en dia se llama "periodismo peruano" pic.twitter.com/sSfvlYoWJT — X Æ A-12 (@DesGhoule) July 3, 2020

"y entonces Juliana Oxenford dijo que si te levantas más temprano, las combis están vacías, que todo depende de ti" https://t.co/kIjiUDezLZ — Carlos Caramantin (@carcaramantin) July 3, 2020

