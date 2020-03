La periodista Juliana Oxenford, a través de su cuenta en Twitter, se pronunció sobre las críticas que recibió Mirella Huamán, la madre de la pequeña que fue violentada y asesinada, en Independencia. “Yo cargo con mi hija a todos lados pudiendo quizás pagar a alguien que la cuide. El tema no va por ahí”, respondió Oxenford, cuando una cibernauta la cuestionó argumentando que era ‘fácil’ hablar así cuando se tienen los ‘recursos’ para asistir a un niño.

Asimismo, se pronunció sobre el ‘bullying’ hacia la madre. “Leo y escucho muchas voces opinando sobre el caso de la niña asesinada de 4 años. Aquí el único responsable es ese maldito asesino, por supuesto. La madre debe estar devastada, no se justifica bullying hacia ella, pero no puedes dejar a dos niñas al cargo de otra niña. No puedes”, precisó.

Luego, reiteró que a un menor no se le puede dar la responsabilidad de cuidar a otro niño. “... Adjudicarle una responsabilidad tan grande a una criatura. ¡Por Dios!”, posteó.

‘TODO EL PESO DE LA LEY’

A su vez, Carlos Álvarez pidió todo el peso de la ley para el asesino de Camilita. “Estoy de acuerdo con la pena de muerte para estos casos (violación). La sociedad tiene derecho a protegerse y a eliminar este tipo de gente que no merecen ni llamarse seres humanos”, sostuvo.

Mónica Delta y Pamela Vértiz también censuraron al ‘Zorro’ Zupe por sus ‘inapropiadas expresiones’ en el programa ‘Válgame’. “Uno de los conductores se refirió de manera inapropiada e inaceptable sobre el caso de la niña asesinada por un adolescente de 15 años. Sobre esto quiero señalar que ni el canal ni el equipo de prensa ni quien habla está de acuerdo. Nosotros estamos comprometidos con la información, con la veracidad, con la rigurosidad, pero sobre todo, con el respeto a propalar noticias si se trata de menores involucrados”, señaló Delta.