LO DIO TODO EN EL ESCENARIO. Juliana Oxenford celebró bailando y cantando su cumpleaños número 35. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista compartió algunas imágenes de lo que fue su celebración.

La conductora de “Al estilo de Juliana” estuvo acompañada de su esposo Milovan Radovic y de sus circulo más cercano en un concurrido bar.

En los videos compartidos en su storie de Instagram, vemos a Juliana Oxenford mostrando sus pasos de cumbia al ritmo de la pegajosa cumbia “Pasito tun tun” interpretada por Maricarmen Marín. En otro video, la periodista aparece bailándole a su esposo el clásico tema “Yo no soy esa mujer”. Radovic se muestra tímido y solo atina a mirar y sonreír a su pareja.

Instagram: Historias de Juliana Oxenford

Por otro lado, en su perfil de Instagram, Juliana compartió una serie de fotografías de lo que fue su celebración de cumpleaños, además lo acompañó con un extenso mensaje en el que dijo sentirse una mujer afortunada.

“ Veo las fotos y videos de lo que ha sido esta noche y solo puedo decir que soy una mujer más que afortunada. Tengo un esposo que me ama y que me recoge del canal para llevarme a bailar, un par de hermanas que hacen que mi vida sea siempre más divertida, amigos que siempre están y de manera incondicional”, escribió en las primeras líneas.

“Tengo dos hijos hermosos con los que ya estoy metida en la cama, una mamá ejemplar que hoy me ayudó cuidando a sus nietos para que pudiera salir a celebrar, un trabajo que me encanta y que todos los días me recuerda que vale la pena seguir haciendo periodismo, un equipo que me respalda y del que aprendo a diario. Tengo amigos de todas partes, de todos los credos y de todas las sensibilidades”, expresó.

“Tengo la suerte de cumplir años recibiendo besos y abrazos que me alegran el alma. No puedo ni quiero pedir más. Me ha costado mucho aprender a reconocer la felicidad. Hoy no solo la miro, la toco y la disfruto. Hoy la felicidad representa esa plenitud con la que recibo este nuevo año de vida. Quería compartirles un poco de este día tan bonito, mi cumpleaños”, terminó.

Juliana Oxenford condujo su último programa del 2022

Juliana Oxenford condujo su último programa ATV Noticias, Al Estilo Juliana este 2022, ya que se tomará unas merecidas vacaciones.

“Pese a que hay gente que nos quiere ver lejos de la señal abierta, hemos renovado contrato (con ATV) y nos vamos a quedar (por todo el 2023)″, manifestó la conductora.

La periodista agregó que se tomará unas vacaciones, además, que este miércoles 28 de diciembre es su cumpleaños porque se tomará el día, aunque todavía faltan algunos días para el final del 2023.

