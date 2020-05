AL MISMO ESTILO QUE JANET BARBOZA. Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores y les contó que se había cortado el cerquillo.

“Quiero contarles que durante la pausa comercial me corte el cerquillo (...) mira lo que me he hecho, no se ve horrible, me lo pongo de costado”, indicó Juliana Oxenford sobre el corte que se hizo en una historia de Instagram.

Juliana Oxenford se pone el cerquillo de costado porque siente que no le quedó tan bien. La periodista sentía que necesitaba un cambio y que su anterior look no la favorecía.

Además, Juliana Oxenford contó que su producción grabó un video del corte de cerquillo, sin embargo, no lo mostrarán porque amenaza con denunciarlos por difamación.

LA INDIRECTA A ESTO ES GUERRA

Por otro lado, Juliana Oxenford compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde le manda indirecta al reality Esto es Guerra porque superó a su programa en rating.

Esto es Guerra superó a “Yo no me llamo Natacha”, que consiguió 17.8, y “La Rosa de Guadalupe”, que se quedó con 13.7. Asimismo, se supo que el noticiero de Juliana Oxenford, que compite directamente con EEG, se ubicó en el puesto 9, con 10.1 puntos.

Al respecto, Juliana Oxenford publicó una imagen que ironiza sobre la preferencia de los televidentes. En la publicación se observa una viñeta del cómic Peanuts en donde se menciona que las personas inteligentes son asintomáticas. La periodista compartió la imagen con una escueta descripción donde menciona a Snoopy, el personaje más querido de la novela gráfica, junto a un emoji de corazón.

Juliana Oxenford sorprende a sus seguidores con corte de cerquillo (TROME)