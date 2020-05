¡Indignada! Así se mostró Juliana Oxenford al comentar el apoyo económico del Gobierno que recibirían los artistas en situación vulnerable durante la cuarentena, para sobrellevar estos duros meses sin empleo. La periodista pidió diferenciar entre los verdaderos representantes del arte y aquellos que quieren serlo sin estudios.

“No es fácil ser artista y artista no es que sean todos. No es que seas modelito o que saliste en un reality, que te poner a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz. No no, ser actriz, ser actor es una profesión”, dijo la conductora de ATV Noticias.

“Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y ya me convierto en protagonista de una telenovela, esa es una falta de respeto contra quienes verdaderamente se han fajado para tener el título actriz o actor bien ganado”, agregó Juliana Oxenford.

Asimismo, dijo que le molesta mucho cuando aparece un personaje de la farándula que asegura ser actriz y modelo. “¿Actriz de dónde? No hay que minimizar una profesión, un trabajo, que además de tanta entrega, requiere una sinceridad muy especial”, finalizó la periodista.