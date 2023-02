NO LO PASA. El escándalo de Ricardo Mendoza por un ampay con una mujer venezolana de nombre Rosalía Franco, quien no es su pareja, continúa repercutiendo. La periodista Juliana Oxenford no se volvió ajena a este hecho y terminó comentando sobre el tema para cuestionar duramente al comediante.

A través de su cuenta de Twitter, Juliana Oxenford recordó las polémicas que ha generado Ricardo Mendoza y su compañero Jorge Luna en su plataforma ‘Hablando Huevadas’, donde en varias oportunidades han ironizado sobre personas con discapacidad.

“ Hay quienes no solo hablan huevadas, también las hacen. No me sorprende de alguien que se burla de personas con habilidades diferentes y cree que ser abiertamente misógino es divertido”, escribió la conductora de ‘Al Estilo de Juliana’.

Juliana Oxenford reacciona a escándalo de Ricardo Mendoza

¿QUÉ PASÓ CON RICARDO MENDOZA?

Ricardo Mendoza empleó sus redes sociales para pronunciarse luego que el programa de Magaly Medina anunciara un informe sobre una relación del comediante con una mujer que no es su pareja.

El comediante indicó que tiene una relación abierta con su actual pareja desde hace más de dos años: “ Mi pareja y yo desde hace dos años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien , pero es algo que muchos no van a entender... igual se los recomiendo”.