Juliana Oxenford fue la invitada del programa ‘Preguntas que arden’, conducido por Christopher Gianotti y que se emitió el viernes 28 de octubre de 2022. La periodista respondió distintas interrogantes por parte del actor y entre todas las preguntas resaltó la siguiente: “¿Te han juzgado de pituca”.

Oxenford respondió: “Sí, no tenía ni donde caerme muerta de chica (...) A mí lo que me molesta mucho es la mentira, me j*** mucho cuando la gente miente, cuando dicen ‘sí, porque ella es una pituca’”

Además, brindó los motivos por los que la enoja que le brinden tal denominación: “Uno: no tendría por qué creerme porque no soy más que nadie. Dos: pituco es alguien que tiene una vida con ciertos lujos o la ha tenido, ha crecido en cuna de oro”

“Yo ni cuna tuve, la última de cuatro hermanos y el moisés prestado del vecino, del panadero. Ahora me escuchas hablar y te das cuenta de que soy cualquier cosa menos pituca. Manyas, alucina, amo, literal”, expresó la conductora de ‘Al estilo Juliana’

Juliana Oxenford reniega de sus pininos cómo periodista

La comunicadora recordó los cuatro meses en los que desempeñó cómo conductora de espectáculos en Panamericana Televisión, Oxenford indicó que no le agradaba comentar noticias de farándula y buscaba el lado más humano de este tipo de noticias.

“Solo tres o cuatro meses. Fue más infeliz haciendo eso, que en mi época del deporte. A mí me gusta un poco de chongo, no voy a decir que no, además a mí me encanta bailar cumbia. Si llevaba un día a Tongo, me mataba de la risa”.

“Me ponía a bailar, y claro, hablábamos de Monique Pardo, pero a mí me gustaba más como que ‘Oye, y por qué no hacemos una nota de su nueva galería’, llevar el espectáculo a lo cultural”, expresó Juliana Oxenford.

