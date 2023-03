Juliana Oxenford se tomó unos minutos de su espacio para expresar su indignación por la falta de respuesta del Gobierno frente a las consecuencias que está dejando el ciclón Yaku en su paso por nuestro país.

La periodista de ATV cuestionó que las autoridades no han tomado medidas preventivas, pese a que Senamhi alertó en febrero pasado que venía el ciclón Yaku.

“Senamhi en febrero dijo que venía el ciclón Yaku. Sabíamos que se iban a presentar características anómalas a lo que suelen ser las lluvias en nuestro país. Nadie imaginó que íbamos a tener a todo el norte inundado. Yo no dudo que hayan personas en el estado con buena fe queriendo hacer las cosas bien, pero por que esas respuestas tardías, extemporáneas cuando estamos hablando de, a esta hora deben ser 50 mil damnificados. Cuántas viviendas perdidas, cuánta gente herida, 50 personas muertas. ¡Por Dios!”, puntualizó indignada.

Para la periodista, no hay una reacción efectiva por parte de las autoridades y enfatizó que no están viendo la magnitud del problema. “No hay capacidad de reacción, no hay un entendimiento real de lo que se vive al interior del país”, agregó.

En otro momento, Juliana aseguró que las autoridades solo visitan los lugares alejados de nuestro país cuando tienen la necesidad de conseguir un voto a su favor; sin embargo, no están presentes cuando los pobladores los necesitan.

“Cuando está el huaico y las calles inundadas vamos todo, ministros, a mojarnos los pies, con botas y estamos para la fotito. Los congresistas poniendo su carpita diciendo venga a ayudar con donaciones. Donen parte de su sueldo, vayan ustedes ahí a mojarse los zapatos, a enfrentarse realmente a la crisis que se está viviendo a nivel nacional, pero no. Qué se van a manchar el terno, qué se van a poner un jean y unas zapatillas. ¿para qué? Si yo soy congresista y aquí en mi curul calentano el sillón estoy mucho más cómodo”, agregó.

Finalmente, recordó que la ministra de salud se encuentra en un viaje en el extranjero, mientras que nuestro país necesita de su presencia. “Es indignante, la ministra de salud, ¿Dónde está? en Washington. ¡Ay qué bacán, maravilloso! Suerte, pásela bien, traiga chocolatitos para endulzarles el día. Me da tanta impotencia”, finalizó la periodista.

