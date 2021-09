SIN PELOS EN LA LENGUA. Juliana Oxenford no se quedó callada y despotricó contra los principales rostros de la izquierda y sobre todo contra Guido Bellido. La conductora se refirió a la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, quien afirmó que el premier le dijo “Solo falta que te violen”.

Según dijo la parlamentaria a una radio local, el titular de la PCM tuvo frases machistas y sexistas contra ella luego que se reunieran en medio de la instalación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

La conductora de televisión aseguró que no tiene por qué dudar de las palabras de Chirinos y cuestionó duramente al premier asegurando que el gobierno de Pedro Castillo nunca incluyó puntos para luchar en defensa de la mujer.

Juliana Oxenford critica duramente a Guido Bellido: “Su espíritu misógino lo conocemos”

“Un hombre no tiene por qué decir cuándo te casas, búscate un marido, cuándo tienes hijos, qué es eso, aguanta el carro, no tienes por qué hablarme así de ninguna manera, respeto. Las mujeres siempre minimizadas, no me llamaría la atención de que Bellido haya podido tener expresiones de esa naturaleza contra otras mujeres porque su espíritu misógino ya lo conocemos. En sus redes sociales lo ha dejado clarísimo en varias oportunidades”, remarcó.

Juliana Oxenford tildó de suavecita a la ministra de la Mujer, Anahí Durand, por no pronunciarse inmediatamente tras la denuncia de Patricia Chirinos.

“Usted qué, usted es la ministra de la Mujer, qué fácil, porque es del mismo grupito, obviamente. Porque el acusado es su jefe, el presidente del Consejo de Ministros, ya sé Anahí Durand que nunca me va a dar una entrevista, como seguramente nadie de Juntos por el Perú y me olvido conversar con Verónika Mendoza”, señaló.

PATRICIA CHIRINOS DENUNCIA A GUIDO BELLIDO

Un nuevo terremoto se ha generado en el gobierno de Pedro Castillo luego que la congresista y tercera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Chirinos, acusara al premier Guido Bellido por agredirla verbalmente con una frase sexista.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, agregó.