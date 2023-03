No se deja. Después de la fuerte discusión que tuvieron Juliana Oxenford y Eddie Fleischman en Twitter, la periodista de ATV habló con el reportero de ‘Amor y fuego’ para hablar del asunto.

Oxenford se sorprendió por las expresiones que tuvo Fleischman, ya que indicó que cuando laboraban juntos en Latina se llevaron bien en todo momento.

“Me llama la atención que una persona que me conoce, que haya trabajado conmigo, que teníamos una relación laboral, siempre de los más buena onda, que siempre me decía ‘que capa eres en tu chamba’, no sé qué, ‘que mi bloque lo toque hacerlo en tu noticiero’ al punto que hasta el último día que trabajé en Latina siempre era ‘amigo oye que te vaya bien’, ‘a ti también’”.

También dejó en claro que no iba a tolerar sus faltas de respeto: “Luego se dieron un par de cosas que a mí no me gustaron, ¿ok? Y que se ponga a atacarme ade esa manera y a usar términos absolutamente despectivos contra mi persona”.

Juliana Oxenford ‘cuadra’ a Eddie Fleischman tras discusión en Twitter

Juliana Oxenford no se quedó callada y arremetió contra Eddie Fleischman, incluso le mandó una frase para que deje de incomodarla en redes sociales.

“No lo voy a permitir y respondo lo que tengo que responder a mi manera que es siempre diciendo las cosas en función a la verdad (...) Todo el mundo que me conoce puede dar fe de que si algo que no he hecho nunca es mentir. O sea, que se lave bien la boca antes de hablar de mí ”.

¿Qué le dijo Eddie Fleischman a Juliana Oxenford?

Juliana Oxenford hizo una acusación seria contra el periodista deportivo Eddie Fleischman después de que él la calificara de “repugnante” por su postura política.

Oxenford sugirió que había experimentado acoso mientras trabajaba con el comentarista en Latina, pero eliminó su publicación pocos minutos después.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?”, decía en su tuit.

Juliana Oxenford escribe contra Eddie Fleischman y lanza acusación.

