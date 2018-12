Juliana Oxenford cumple 40 años: "Estoy asumiendo con fortaleza y nostalgia por los años que se van"

Juliana Oxenford comentó que aunque le ‘trauma’ cumplir cuarenta años, es de las mujeres que no oculta su edad porque todas sus experiencias vividas, con sus aciertos y desaciertos, formaron a la mujer que hoy es.



Hoy es tu cumpleaños, ¿dónde lo vas a celebrar?

Chambeando en la radio en la mañana, en la noche tengo programa y después de eso me iré a cantar con un grupo de amigos, ¿a dónde? no sé... seguro a un karaoke, aunque me han regalado uno por Navidad, pero todo ‘tranqui’.



¿Y puedes decir tu edad o eres de las que guardan el secreto de los años que cumples?

No, qué secreto, cumplo 40, estoy traumada, pero ya estoy asumiendo con fortaleza y nostalgia por los años que se van. Estas cuatro décadas con sus aciertos y desaciertos han formado a la mujer que soy. Trabajo desde los 19 en televisión, la gente puede pensar que tengo como 70 por los años que llevo en la pantalla chica.



Ahora que te casaste, ¿vas a aumentar la familia o no está entre los planes?

No, qué aumentar. Yo me siento una tía, ya tendría que hacer la de ‘Melcochita’ ja, ja, ja. Con María estoy súper, tampoco es que pueda decir que de acá a 10 años voy a ver, porque ya se me pasó el tren. Si viene, bien, pero no está en los planes.



¿Y qué proyectos para el 2019? ¿Renovaste contrato con Latina?

Sí. En la radio renové por un año y con Latina tengo contrato hasta diciembre del 2019.



Bienvenida a la ‘base 4’ y ahora a celebrar con Pintura Roja.

Sí, Pintura Roja ahora está en todas, voy a pedir regalías, ja, ja, ja. Soy su fan número uno, me encantan.