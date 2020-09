Juliana Oxenford, conductora de ‘Al estilo Juliana’, está cerca de convertirse en mamá por segunda vez y ante la pronta llegada de su bebé, decoró la habitación donde recibirá a su pequeño Mateo, la cual mostró en su cuenta de Instagram.

La periodista comentó que, tras el nacimiento de su primera hija, descubrió el gusto que sentía por decorar los ambientes.

“A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuánto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloqué en la pared principal”, contó Juliana Oxenford.

Asimismo, la presentadora de televisión contó que ella eligió cada detalle y no necesitó de una decoradora profesional ni de canjes.

“Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y, luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo, finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados”, concluyó.

BABY SHOWER VIRTUAL

A finales de agosto, Juliana Oxenford celebró un baby shower virtual para su bebé Mateo, que en pocas semanas nacerá.

La periodista publicó en su cuenta de Instagram cómo fue este reunión virtual en el que todas sus amigas y algunos compañeros de trabajo se conectaron.

“Suerte la mía en recibir tanto amor para mí y mi familia en momentos tan difíciles para todos. Gracias a la vida por los seres humanos maravillosos que ha ido poniendo en mi camino y que hoy se juntaron para celebrar- de esta única manera que se puede que es a través de una computadora- la próxima llegada de Mateo. Los quiero con todo mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación de su hija María al lado de ella, y las decenas de regalos que le hicieron llegar para su bebé.