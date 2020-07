SE PRONUNCIÓ. Juliana Oxenford decidió realizar una transmisión en vivo por Instagram para todos sus seguidores, en la que se refirió a la polémica que se desató luego de decir criticar a los usuarios del transporte público de Lima que no respetan el aislamiento obligatorio para evitar contagios de coronavirus.

Hace unos días, la periodista dijo que no hay necesidad de subir a una combi para dirigirse al trabajo, comentario que muchos aprovecharon para decir que jamás había usado una unidad de transporte de este tipo. También fue atacada por recomendar a los pasajeros que se levanten más temprano para abordar un bus vacío.

Juliana Oxenford aseguró que su principal preocupación es el nivel de contagio en las combis y que sus comentarios fueron malintepretados y tergiversados. “Yo entiendo que el próximo año es campaña, son elecciones y justo a estas alturas, a quienes somos periodistas críticos nos dan con palo y salen los trolls a insultar”, indicó.

“No es que me duela pero me jod... la mentira, la gente que trata de tergiversar lo que digo, que busca la manera de editar algo que he dicho para crear un video y buscar viralizarlo y que la gente te haga literalmente mier...”, dijo indignada. “Eso me parece cobarde, de personas sin principios ni valores”, agregó.

Por otro lado, afirmó que jamás recomendó que las personas se levanten a las tres de la mañana y aclaró que siempre usó el transporte público, desde sus épocas de escolar hasta sus años universitarios.

“Al colegio nunca fui en movilidad, siempre me fui en micro con mis hermanos (...) he hecho toda mi carrera universitaria en micro, y no solo a la universidad, sino también a América y a la Radio (...) era la única manera de poder tener una beca en la unviersidad porque no podía pagar mis estudios”, se defendió.

“Me van a decir a mi que no he andado en combi... hay que ser bien estúpido”, dijo indignada, al mimo tiempo que volvió a recomendar salir antes de casa para abordar combis con menos gente. “Prefiero llegar un poco tarde a trabajar, esperar un poco más, a exponer a ese nivel de contagio tan algo, a eso me refiero pero lo sacan de contexto”, indicó Juliana Oxenford.

