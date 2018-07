Juliana Oxenford se despidió de noticiero de Latina y aclaró su futuro en TV | FOTOS

La periodista Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Instagram para informar a todos sus seguidores que ya no conducirá el noticiero ' 90 Central' a través de las pantallas de Latina , debido a unos cambios en el canal de San Felipe.

En sus redes sociales, Juliana Oxenford agradeció a sus seguidores por el apoyo y la preocupación que sintieron al no verla más al frente del noticiero de Latina.

"Gracias a todos los que me escriben y preguntan por mí. No saben lo lindo que se siente saber que con mis miles de defectos y pocas virtudes, he logrado hacer de 90 Central un noticiero humano y real. También los extraño y queda pendiente mi compromiso de contarles las novedades apenas las tenga. Un abrazo gigante y de todo corazón, nuevamente gracias" , escribió Juliana Oxenford.

Sin embargo, Juliana Oxenford aclaró que no ha sido despedida de Latina y prometió regresar pronto en un nuevo horario y con un nuevo formato.

"Se han dado cambios de horario y programación , pero nadie se ha despedido de ningún noticiero. Apareceré en un nuevo horario o en otro proyecto. Esta semana tendré que definir” , puntualizó.

En el horario de 90 Central , ocho de la noche, ahora se transmite una telenovela y el noticiero se trasladó a las seis de la tarde, bajo la conducción de Sigrid Bazán.