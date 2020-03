Coronavirus Perú | Últimas noticias | ¡De colega a colega! Juliana Oxenford se refirió a la actitud que mostró Milagros Leiva en intervención policial. La periodista utilizó su espacio televisivo para referirse al video donde se observa a Leiva llamando a un general para evitar ser detenida.

Juliana Oxenford indicó que hablaba sobre este tema porque no quería hacer espíritu de cuerpo. “Esto no pasa por una rivalidad, yo no tengo nada personal contra ella, profesional sí, su comportamiento siempre me ha parecido bajo. Yo sí la sigo porque siempre hace escándalos, tocó este tema para no hacer espíritu de cuerpo. Lo que ha hecho esta señora es una falta de respeto contra los policías y militares que se rompen el lomo, ni siquiera sabemos si han cenado”, dijo la periodista.

La conductora de Al Estilo Juliana cuestiona que Milagros Leiva tutee a la autoridad. “Qué es esto, Milagros Leiva. Si te equivocaste pide perdón, no te hagas la víctima, diciendo no entiendo por qué me tratan mal, estás muy equivocada, Hace rato utilizas esto de ser periodista para beneficiarte, llamar a un general, no, Milagros Leiva, eso no se hace”, continúa Juliana Oxenford.

La periodista también muestra los documentos que le pide la policía cada vez que se desplaza hacia el canal. “Eso te estaban pidiendo, a mí me paran todos los días (....) así lo manda la norma, no me pongo a faltar el respeto al policía y al militar, qué suerte la tuya, llamaría al canal, Yo no me equivoco dice (...) si así trabajas para tu país, no trabajes más”, indica Juliana Oxenford.

La conductora considera que Milagros Leiva abusa de su cargo como periodista. “No tenemos corona, no te aproveches de tu título de periodista, por qué no presentas tus documentos (...) llamando al general para minimizar policías, no puedes tutearla, ni decirle mentirosa, das un pésimo ejemplo a los que quieren ser periodistas, no toda la prensa se comporta mal, no toda la prensa paga a prófugos de la justicia. Digo esto para no hacer espíritu de cuerpo”, finaliza Juliana.

