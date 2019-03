Juliana Oxenford enfurece y critica duramente el concierto de Luis Miguel: "Le faltó energía" | VIDEO

¡Opinión dividida! Muchas críticas a favor y en contra ha generado el tan esperado concierto de Luis Miguel. Juliana Oxenford expresó en vivo su molestia al mencionar que el 'Sol de México' no estuvo a la altura del público peruano y que no brindó un buen espectáculo.

Juliana Oxenford precisó que a Luis Miguel le faltó energía pese a que el recinto donde se realizó el concierto estaba repleto de miles de fanáticos que esperaron años para verlo en vivo.

"A mí no me gustó. Qué falta de energía. Estaba el repleto el lugar, esto te debe de llenar de energía de agradecimiento. Qué lindo ser tan querido, que la gente pague por ir a verte", dijo Oxenford en su noticiero.

Finalmente, Juliana Oxenford señaló que Luis Miguel no cantó la totalidad de las canciones que presentó en el concierto, algo que muchos de los asistentes también criticaron en redes sociales.

"Arrancó con tres canciones que ni siquiera la gente conocía mucho. Luego, se peleaba con los música, hacía muecas. Una gran voz, pero los 30 segundos que se le escuchaba por canción cantar porque el resto ponía el micrófono al público. Me quejo porque yo sí pago mi entrada, a mí no me regalan", añadió.