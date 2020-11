Juliana Oxenford en unos días celebrará el primer mes Mateo, su segundo hijo quien llegó al mundo el pasado 5 de octubre. A días de esta fecha, la periodista protagonizó un tierno video junto a su pequeño.

En el clip difundido en sus Stories de Instagram, vemos a la conductora “ATV Noticias Al estilo Juliana” cargando a su bebé en brazos, mientras lo acaricia y besa con ternura. “Así, todos los días desde hace casi un mes. Apenas nos despegamos”, escribió Juliana junto al video

Hace unas semanas, durante una entrevista para “Magaly TV: La firme”, Oxenford se refirió a cómo vive la maternidad. “Casi no duermo, pero lo disfruto. Es una belleza el bebé, el otro día me mojo el cuello cuando lo limpié… Salir embarazada no me costó trabajo, si venía un hijo bien, pero no era que lo buscaba… El ginecólogo me había sacado un pólipo y felizmente quedé recontra fértil”, dijo.

Asimismo, Juliana manifestó que prefiere dedicarse ella misma a la crianza de sus dos hijos y no contratar niñeras. “Yo nunca tuve nana con María (primera hija), y espero que con Mateo tampoco. No me gusta, no me siento cómoda. Todo lo que es la maternidad lo asumo, lo abrazo. Me gusta ser una mamá muy presente y no delegar funciones”, explicó la periodista de ATV.

