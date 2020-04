Juliana Oxenford se siente contenta porque ‘ATV Noticias, al estilo Juliana’ lidera el rating del canal y le agradeció a Magaly Medina por el cariño que siente por ella al decir que era una ‘loca que quería mucho’.

Te escuché cantando en el balcón, me causó gracia cuando dices: Gracias Viña, ¿Seguirás grabando?

(Ríe) No sé, así me divierto.

Magaly al ver tu video dijo: Me gusta esta loca (en el buen sentido) y por eso quiero a esta loca.

Magaly es súper buena onda, honesta, te dice las cosas en la cara. Me trató con mucho cariño desde que entré al canal y con respeto.

¿Son amigas recientemente?

En Latina coincidíamos y hablábamos de vez en cuando. No nos vemos mucho porque cada una está en lo suyo, pero cuando nos cruzamos es amorosa.

Juliana Oxenford se pone a cantar desde su balcón

Muchos no conocen esa faceta de ella...

No la conozco a profundidad, pero puedo decirte que es de las personas que te dicen las cosas en la cara, si no le gusta algo te lo hace saber, cero hipocresía y eso es algo que valoro mucho porque la TV tiene gente muy hipócrita y ‘puñalera’. Por suerte no me puedo quejar de los grandes amigos que tengo: Mónica Delta, Giovanna Díaz y otros que no son íntimos, pero que respeto mucho y siempre ha habido amabilidad.

Pero estás bien en ATV y liderando el rating...

Estoy contenta, liderar todos los días el prime time, con un programa periodístico, era algo impensable, mas aún en un canal acostumbrado al entretenimiento. Es lo que quería hacer, crear contenidos de acuerdo a mi mirada del periodismo con entrevistas y comentarios de opinión. (C. Chévez)