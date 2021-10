Es un ‘huracán’, vive a mil por hora y dice lo que siente. Tampoco pone límites, solo disfruta siendo ella. Juliana Oxenford no es una como periodista y otra como persona. Su estilo se siente cuando responde y comenta. Conduce el noticiero más visto de su horario, también debe ser la comunicadora más atacada en redes sociales, pero eso no le cambia el humor, da pelea desde su ‘trinchera’ y hasta siento que disfruta hacerle frente a los que intentan amilanarla. Con ustedes, una mujer empoderada.

Cuando despiertas, ¿prendes el teléfono o la televisión?

El celular. No veo televisión.

¿Cómo te informas?

Me llegan todos los diarios, en físico, a casa.

¿Nunca chequeas la ‘tele’?

Cuando regreso del canal veo dibujitos con mi hija.

¿Qué hiciste en las horas que WhatsApp se cayó a nivel mundial?

Sentí un alivio.

¿De verdad?

Nadie me fregó. ¡Qué maravilla!

¿Tampoco lo extrañaste para la chamba?

Regresamos al mensaje de texto y correo electrónico para las coordinaciones.

¿Tu conclusión?

Sentí pena, porque andamos necesitados de estar pegados al teléfono. Hemos perdido eso de encontrarnos en algún lugar, tomar un café, mirarse a los ojos.

JULIANA OXENFORD, JODIDA COMO JEFA

¿Nuestra generación ya vivió todo?

Somos un grupo muy golpeado y a la vez fuerte. Una generación de mujeres empoderadas que sale y enfrenta las cosas.

Vuelvo al ‘wasap’, ¿qué te aburre de esa red social?

Te mandan audios de minutos y les pongo velocidad para escucharlos.

Me sabe incómodo ese tipo de ‘conversación’...

Es un monólogo.

¿Eres jefa complicada?

Primero corrijo: ‘Oye, ya pues, luego no te pases’. Sí, soy jodida.

¿Tu virtud en ese campo?

Ellos saben que cada reportaje que presento digo el nombre del autor, si es posible diez veces, y los aplaudo en vivo.

¿La mejor frase que te han dicho en la calle?

‘Juliana, gracias por hacer periodismo’.

Ese es un elogio...

Me dijo una señora: ‘No estoy de acuerdo en muchas cosas tuyas, me gustaría que apoyes a mi candidata, pero entiendo que lo que haces es periodismo’.

NINGUNO DE LOS DOS CANDIDATOS ME PARECIÓ BUENA OPCIÓN

¿Y cuál es tu propio análisis?

Hubiera sido más fácil ponerme la camiseta de la selección, bailar ‘Chin chin’ y me insultaban mucho menos.

Pero...

Ninguno de los dos candidatos me pareció buena opción y debía mostrar las dos partes. Es lo que corresponde como periodista.

¿Un momento en que se te ‘prendieron’?

Cuando dije que no había fraude, porque así lo señaló la OEA y eso no me hace ‘castillista’ o ‘terrorista’.

Algunos levantaron la bandera de que antes de ser profesional está tu amor al país...

Siempre dije que con la gente del actual presidente habían dudas y en el otro lado certezas.

“NO PASA NADA CON GUARDAESPALDAS”

¿Perdiste amigas?

En el fondo no lo eran.

¿Qué piensas de esas personas?

Fueron muy egoístas por no entender el lugar donde estoy.

Ante tanta agresividad en las redes, ¿te planteaste contratar un guardaespaldas?

Mi familia me lo pidió y respondí que no pasa nada.

¿Por qué?

Sentiría que se me recorta la libertad.

¿Haces tu vida normal?

Me gusta manejar, salir con mis hijos.

EL MEJOR CALDO DE GALLINA

¿Quién es un periodista ‘huachafo?

El que no quiere leer las notas de prensa.

¿Te sentiste ‘diva’?

Si ocurrió, no lo recuerdo. Para mí, este trabajo es uno más. No me siento más que un abogado, panadero o médico.

Y como buena reportera de calle, ¿dónde se encuentra el mejor caldo de gallina?

Definitivamente la ‘Carpa Azul’. Yo era vegetariana, le daba a los compañeros la presa y me tomaba el caldito.

¿Dos cosas que no soportas?

La falta de honestidad y la hipocresía.

¿Una fobia?

Dame una cucaracha, ponme en el cuello una boa si quieres, pero con una araña me puedo desmayar.

¿Quién es un machista asolapado?

El que tiene una mujer que lo justifica.

“MISÓGINO Y ODIA AL MUNDO”

¿Rafael López Aliaga odia a las mujeres?

Creo que es un misógino y odia al mundo.

¿Tu reacción cuando te enteraste que murió Abimael Guzmán?

Me alegré. Dicen que nadie puede sonreír ante el fallecimiento de un ser humano, pero lo considero un monstruo.

¿Primera pregunta para el expremier Bellido?

¿Qué significa Vladimir Cerrón en su vida?

Volvamos a lo cotidiano, ¿algo que no soportas en casa?

Lavar los platos.

¿Tu último invento en la cocina?

Pastel de poro, me sale buenazo.

¿Quiénes tienen tu número directo?

Ahora tú, ja, ja... También mi familia, gente del programa y amigos muy cercanos.

¿Una manera de desestresarte?

Jugar con mis hijos.

¿Cómo ‘chotear’ a un piropeador callejero?

Decirle: ‘Ven, acércate y dime lo que me estás diciendo y sácate la mascarilla’.

¿A un amigo que se quiere sentir galán contigo?

Flaco, estás perdiendo tu tiempo. A mal palo te has arrimado.

¿Una manía?

Lavarme el pelo todo el día.

¿Un vicio?

El puchito. Aunque a veces fumo los electrónicos.

Gracias por tu tiempo...

Siempre es un gusto conversar con el diario más leído del país. Agradecer a la gente que cree en mí y decirles que no crean todo lo que dicen. No tengo amantes, mi marido no trabajó en ninguna entidad del Estado. Está todo bien en casa, ja, ja.

Respondió, aclaró y comentó. Fiel a su estilo, Juliana se fue dejando una bronca que tenía como destinatarios a todos sus ‘enemigos gratuitos’. El carácter de ella es como bien lo dijo el gran Nelson Mandela: “El coraje no es la ausencia del miedo, sino triunfar sobre él”.

