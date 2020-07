QUÉ LINDO ES EL AMOR. Juliana Oxenford compartió con sus seguidores un conmovedor mensaje para celebrar el cumpleaños de su esposo. La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales debido a los miles de seguidores con los que cuenta la periodista en su cuenta de Instagram.

“Idas, venidas, peleas, reconciliaciones, lágrimas, alegrías, una hija maravillosa, un hijo que está por venir y una vida que seguimos construyendo con la única certeza de que queremos seguir juntos. Hoy celebro tu día. Feliz cumpleaños “Amore Mío” y que nadie nos quite lo bailado”, escribió Juliana Oxenford sobre su esposo.

Milovan Radovic y Juliana Oxenford llevan cerca de dos años juntas. Como la periodista menciona en su mensaje, la pareja ha tenido altos y bajos. “En un momento yo le planteo el deseo de ser mamá y le digo que esto para mí es no negociable: mamá voy hacer contigo o quien sea”, señaló Juliana Oxenford al diario El Comercio.

Al prinicipio, Milovan Radovic se negó a la propuesta de Juliana Oxenford y le dijo “mira, Juliana, la verdad es que no me veo como padre y no sé si está dentro de mis planes”. La periodista indicó que estuvieron separados 3 meses y que fue una “separación tranquila y sin problemas”. Asimismo, contó que fue “muy emocionante” tener a su hija y fue toda una aventura vivir en familia.

Juliana Oxenford se emociona con saludo de su esposo e hija por el Día de la Madre

