ELLA ES RESPONSABLE DE SUS ACTOS. Juliana Oxenford utilizó unos minutos de su programa para hablar sobre las críticas que recaen sobre su esposo porque su empresa contrató con el Estado y también recibió un préstamo de Reactiva Perú, el fondo del ministerio de Economía para ayudar a medianas y pequeñas empresas a no cortar la cadena de pagos.

El esposo de Juliana Oxenford es socio fundador de la productora KUBICK Perú, su empresa recibió un préstamo de S/ 517,680.00 del programa Reactiva Perú. Al respecto, la conductora afirma que sus familiares tienen que responder por estos cuestionamientos y que no le ve nada de malo a que la compañía de su esposo haya recibido esa ayuda económica.

“Escribí algo hace unos días, si han ocurrido (...) la credibilidad, yo soy demasiado prinicipista, yo no soy influencer, jamás he hecho nada para el Estado, mi familia y mi entorno pueden hacer lo que les da la gana (...) Se habló acerca de reactiva Perú de mi esposo, que bueno por aquellas empresas que le dan trabajo a más peruanos, no han despedido a trabajadores y han podido hacerlo cuando la gente está sin chamba”, afirma la conductora.

“Si alguien tiene algún problema son mis familiares, mis amigos, no yo”, afirma Juliana Oxenford quien se encuentra bastante afectada con las críticas que recibe su entorno por las ayudas económicas que reciben del Estado.

Juliana Oxenford habló sobre su esposo. (ATV-TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Juliana Oxenford habló sobre su padre Marcelo Oxenford. (ATV-TROME)

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán (TROME)