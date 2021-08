La ausencia de Juliana Oxenford en su sintonizado programa de las noches fue motivo de extrañeza de muchos de sus seguidores, quienes en redes sociales compartieron su curiosidad por saber que había sucedido con la periodista. Pues bien para acallar rumores y dejar las cosas claras, Juliana compartió un video en el que se pronunció sobre esta situación.

“Nadie me ha sacado del trabajo, todo está bien”, manifestó la conocida periodista y agradeció el interés de sus seguidores, en este video compartido en sus historias de Instagram.

Juliana Oxenford comenzó su video agradeciendo a sus seguidores y explicando los motivos por los que se alejó toda esta semana de Al Estilo Juliana. Según dijo, necesitaba descansar y salió de Lima con su familia.

TROME | Juliana Oxenford explica el motivo de su ausencia ( Instagram)

“He estado leyendo varios mensajes de gente que me ha estado preguntando: ‘¿dónde estás?’, ‘¿te han botado del canal?’, ‘¿has renunciado?’. Nada de eso es cierto, no me he ido a vivir a otro país, nadie me ha sacado del trabajo. Al contrario, todo bien”, manifestó la rubia.

JULIANA OXENFORD REGRESA ESTE LUNES A SU PROGRAMA

En este video la periodista también aprovechó para anunciar que este lunes estará de vuelta en la conducción de Al Estilo Juliana. “Regreso el lunes al programa, estoy desconectada del Twitter... Está todo bien, gracias por preocuparse”, manifestó.

Recodemos que tras su ausencia el lunes de Al Estilo Juliana, decenas de seguidores de Juliana Oxenford preguntaron en redes sociales el porque de su ausencia en el noticiero.