Juliana Oxenford explota contra la Fiscalía por archivar denuncia contra acosador hace dos meses y notificarle recién

Juliana Oxenford explotó contra el Ministerio Público luego que le comunicara, a través de un oficio, que su denuncia contra su acosador ha sido archivada porque no se presentó al peritaje psicológico. Increíblemente este examen debió darlo hace un mes, pero su notificación le llegó hace 15 días, es decir, después de la fecha de la cita en la que debió realizar esa prueba.



"Hoy me notificaron de la segunda fiscalía de Miraflores ( Ministerio Público) diciéndome que la denuncia que yo interpuse contra mi acusador, Wilson Ezequiel, ha sido archivada, porque no pasé por el peritaje psicológico para corroborar que yo he sido acosada, cuando hay videos de sobra. Cuando me llega el documento, el día de la cita ya había pasado hace un mes", dijo indignada Juliana Oxenford.

Agregó que en el Ministerio Público le indicaron que su acosador es inimputable "porque es una persona que esquizofrenia. En vez que sea un agravante por ser una persona todavía más peligrosa y que lo deben de alejar de mi vida con absoluta rapidez, pero no, lo dejen ahí nomas, como está loquito".



"Los que están actuando mal son los de la Fiscalía y así hubiera ido de nada hubiera servido, la respuesta hubiera sido la misma: el señor es inimputable. Por si fuera poco, esta documentación me llega hoy que estamos terminando el mes de noviembre y ¿saben cuándo se tomó la decisión fiscal? El 10 de septiembre", manifestó Juliana Oxenford.

Más indignada se puso cuando contó que su acosador la había denunciado por secuestro. "Cómo aceptaron que este vaya a la comisaría y el Ministerio Público recoja su denuncia donde nos acusa a nosotras dos, que somos sus víctimas, de ser sus verdugas, sus secuestradoras. Lo que nosotros queremos es que a estos desgraciados los aparten de nuestras vidas para vivir tranquilos".