No podía pasar por alto el tema. La periodista Juliana Oxenford se refirió a los videos que publicó el pentagonito sobre objetos voladores no identificados.

Como se recuerda, algunas páginas en Facebook y Twitter reportaron que el Pentágono había “confirmado visitantes extraterrestres”. Pero lo único que se anunció fue la desclasificación y publicación de los videos (que ya tienen varios años) sobre objetivos voladores no identificados. En ningún momento se hizo referencia a vida extraterrestre.

“Vamos a hablar de un tema que muchos dirán eso no es verdad (...) ojo si se tratase de un video que se ha viralizado no mencionaríamos el tema, pero hay una alerta del pentagonito y Japón esta creando un protocolo para que sus pilotos puedan responder ante un objeto volador no identificado, más conocido como OVNI”,mencionó la periodista Juliana Oxenford.

Además, el ministro de Defensa japones, Taro Kono, sostuvo que no cree en los extraterrestres y afirmó que sus militares no vieron ningún ovni. Sin embargo, el funcionario informó que su país estará preparado para dicho escenario, como menciona Juliana Oxenford.

