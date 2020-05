¡RECORDAR ES VOLVER A VIVIR! Juliana Oxenford realizó una publicación en la que recordó su infartante sesión de fotos al desnudo que protagonizó hace años atrás. La periodista remeció las redes sociales con su sensual fotografía.

En la publicación, Juliana Oxenford recordó las veces que ha sido portada de diferentes revistas y ediciones en diarios. La conductora de ‘Al estilo Juliana’ no dejó de publicar la vez que posó desnuda para una edición de ‘Soho’.

En la imagen, Juliana Oxenford aparece realizando topless para la infartante sesión de la mencionada revista, la misma que tuvo en sus ediciones a distintas chicas de la farándula local.

“Aquí algo de lo que he podido rescatar de mi compu. Las ediciones impresas de las portadas que me han hecho en todo este tiempo deben estar en alguna de las cajas que sigo sin abrir desde que me mudé (año y medio 😭) y otras seguramente en casa de mi madre que siempre compraba alguna edición para guardarla de recuerdo. Este es una pequeña muestra de las tantas veces que varios colegas periodistas tuvieron la generosidad de valorar mi trabajo y plasmarlo en sus revistas”, escribió la periodista junto a la publicación.

Juliana Oxenford recuerda su sesión de fotos al desnudo

RISA DE JULIANA OXENFORD ES VIRAL

LA MEJOR IMITACIÓN. La voz y la risa de Juliana Oxenford han inspirado divertidos Tik Toks. El comediante Damián Ode no se quiso quedar atrás y realizó su propia versión.

En la grabación se escucha la voz de Juliana Oxenford pidiendo que no la hagan reír porque todos se burlan de su risa. Damián Ode utiliza diferentes objetos para interactuar con ellos mientras la grabación de la voz de la periodista se escucha.

