Juliana Oxenford está indignada con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. La conductora de de 90 Central estaba entrevistando al parlamentario Juan Sheput cuando quiso decir algo frente a cámaras antes de ir a la pausa.

Juliana Oxenford indicó que durante días ha querido concretar una entrevista con Daniel Salaverry pidiéndoselo por diferentes medios, entre ellos, vía Whatsapp. Cuando le escribió por el chat, el presidente leyó el pedido de la periodista, pero la dejó en visto.

"Daniel Salaverry, el presidente del congreso de la República es un maleducado. Lo digo abiertamente. Si no quiere hablar conmigo, si no quiere una entrevista, está en todo su derecho de poner: no Juliana, no me gusta, me caes mal, te odio, emoticon sacándome la lengua, lo que quiera, pero las cosas claras", declaró Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford sobre Daniel Salaverry Juliana Oxenford sobre Daniel Salaverry

La periodista indicó que dejarla en visto era un acto de cobardía que ella no podía pasar por alto y por eso lo decía públicamente. Juliana Oxenford señaló que también se había quejado con él vía Twitter.

"No me deje en visto, porque eso sí me parece un acto de cobardía, con el respeto que me merece, el presidente de la Mesa Directiva, si merece algún respeto", declaró Juliana Oxenford antes de dar por terminado el programa.