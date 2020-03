Vive su mejor momento. Juliana Oxenford se ha convertido en una de las periodistas más queridas por los televidentes. La periodista llegó al millón de seguidores y lo celebra en su cuenta de Instagram.

La periodista alcanzó el millón de seguidores en su cuenta de Instagram y le envío una indirecta a las periodistas influencers. "Un millón de seguidores y sin rifar mochilas de colegio, hacer “cherry” de mis zapatillas, promocionar artículos de belleza y negarme a usar esta humilde cuenta para cobrar a cambio de “menciones”. Es lo que hay! Gracias por seguirme ", escribió Juliana Oxenford en la mencionada red social.

El comentario de Juliana Oxenford sobre las periodistas influencers generó todo un revuelo en redes sociales. Sus seguidores le celebran la indirecta y le muestran su apoyo: “Siempre firme y directa, eso es lo que nos gusta de ti”, son algunos de los comentarios que destacan en la publicación de la periodista.

Además, los usuarios también le bromean por la entrevista que le realizó a Daniel Urresti. Durante la conversación entre la periodista y el legislador se produjeron momentos muy picantes que la conductora de televisión supo torear. Uno de los momentos más celebrados en redes sociales fue cuando Juliana Oxenford le dijo al congresista que ella no había votado por él para el Congreso.

JULIANA VS. URRESTI

Juliana Oxenford entrevistó a Daniel Urresti por el tema de las AFP. La conversación se tornó incómoda cuando el congresista le dijo a la periodista que lo paraba llamando.

El problema empezó cuando Juliana Oxenford resaltó una característica de la personalidad de Daniel Urresti: su debilidad por la exposición pública. El congresista no se lo tomó bien e indicó que sale a hablar a los medios cuando se necesita. “Todos los días me llamas, todos los días quieren que vengas. Yo no voy porque creo que hay que ir cuando hay algo importante que decir”, preciso el legislador.

Juliana Oxenford se mostró ofendida por el comentario de Daniel Urresti. “¿Todos los días lo llamó, Señor Urresti? No sea mentiroso”, refutó la periodista. El legislador de Perú Podemos la amenazó con mostrar su celular. “Muéstremelo, es que me encanta, yo a las pruebas me remito”, dijo la conductora de televisión. “Vas a quedar mal”, continuó el legislador.

daniel urresti siempre es un chiste escuchar sus ocurrencias con juliana oxenford. pic.twitter.com/1ezSvr7Cl8 — Deivid #QuedateEnCasa #aseo (@tirodegrazzia01) March 31, 2020

