Juliana Oxenford y la íntima confesión sobre la relación con su padre Marcelo Oxenford y su hermana Lucía

Juliana Oxenford es una de las figuras de TV más directas con sus opiniones. Por eso, cuando la periodista tiene algo que decir, no se va con rodeos y suelta lo que piensa. Recientemente, la conductora de 90 Central se sometió a unas preguntas de parte de sus fans en Instagram y lo contó todo.

Juliana Oxenford decidió hablar de todos los temas que sus seguidores le planteaban, incluyendo la espinosa relación con su padre Marcelo Oxenford y su hermana Lucía Oxenford.

Como se sabe, hace unos meses la periodista conversó en exclusiva con Trome y reveló que Marcelo Oxenford la habría abandonado durante su crianza. "Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre", declaró Juliana Oxenford en ese entonces.

Esas declaraciones llevaron a una fuerte discusión en redes sociales con su padre y su hermana Lucía, quienes lamentaron sus fuertes palabras. Por eso ahora, meses después, Juliana Oxenford decidió responder una pregunta sobre Marcelo Oxenford y Lucía.

La respuesta de Marcelo Oxenford a las declraciones de Juliana Oxenford La respuesta de Marcelo Oxenford a las declraciones de Juliana Oxenford

"¿Por qué le guardas rencor a tu papá? ¿Te llevas con tu media hermana?", se lee en el Instagram Story de Juliana Oxenford. Ante esta pregunta, la conductora dio respuestas concisas a ambas interrogantes.

"No le guardo rencor. Ya no", escribió Juliana Oxenford. Ahora bien, la respuesta de la periodista puede tomarse como si, efectivamente ya no le guarda rencor a su padre tras acusarlo de abandono en su infancia.

Pero la respuesta de la conductora también podría ser tomada en dos partes. La primera frase para la primera pregunta y la segunda, para la continuación de la pregunta. Si fuera así, se daría a entender que Juliana Oxenford ya no mantiene buena relación con Lucía.

Solo la conductora de 90 Central tiene la verdadera respuesta sobre este tema.

Juliana Oxenford Juliana Oxenford

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.