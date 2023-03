Juliana Oxenford no dudó en pronunciarse respecto a la salida de Patricia del Río de Nativa TV. La conductora de “Al estilo de Juliana” dejó entrever que la renuncia de su colega respondería a un juego de poderes.

“Hoy Patricia del Río se despidió de su programa en @somosnativa . Se fue para cuidarse, protegerse de tanta mentira, para decir “basta” a los que atacan a gente honesta a través de mentiras y suposiciones. Pierde el periodismo, ganan los difamadores”, escribió en su primer tuit.

En otro momento, la figura de ATV reconoció que ha tenido sus diferencias con Patricia; sin embargo, ese no es motivo para dejar de desearle lo mejor en sus nuevos proyectos profesionales.

“No siempre hemos coincidido en ideas pero la conozco bien y sé de su decencia y compromiso con la verdad. Una voz más que se apaga y pueden ser muchas más. Hasta cuando tanta basura atacando a quienes no pensamos igual? Fuerte abrazo Patty, lo mejor para ti”, resaltó.

Patricia del Río se quiebra al renuncia en VIVO

La periodista Patricia del Río sorprendió a sus seguidores de su programa informativo “Las mañanas” luego que entre lágrimas anunciara su renuncia en vivo.

“Vamos a hablar de temas serios, pero anunciarles a todos los que han seguido este programa que hoy es el último programa que voy hacer en Nativa. Y me gustaría explicar las razones con calma y sin bronca”, comentó en un inicio.

Según explicó la conductora de televisión, su renuncia se da después del comentario que hizo respecto a que los soldados deben aprender a nadar, en referencia a los 6 soldados que perdieron la vida ahogados en el río Ilave, de Puno, el último domingo 5 de marzo.

“Hace muchísimo tiempo que no me sentía tan a gusto trabajando con gente tan honesta. Ayer pasó una estupidez, yo y lo sostengo… dije que que nuestros soldados deben aprender a nadar, pero la prensa de mier.. y de quienes quieren escuchar lo que quieran escuchar dijeron que yo le eché la culpa a los soldados, que era una racista, mote que me han puesto muchas veces” , resaltó.

