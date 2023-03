QUÉ FUERTE. Juliana Oxenford lanzó una grave acusación contra el periodista deportivo Eddie Fleischman, luego que este la llamara “repugnante” por su postura política. La conductora de televisión deslizó que habría sufrido de acoso cuando trabajaba junto al comentarista en un mismo canal, sin embargo, minutos después borró su publicación.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?” , decía en su tuit.

Sin embargo, Juliana Oxenford no se silenció y volvió a escribir en su cuenta de Twitter para arremeter contra Eddie Fleischman. Aseguró que el periodista no dudaba en elogiarla cada vez que la veía.

“¿Repugnante? Cuida tus palabras. Si no te gusta saber lo que está pasando en el Perú, quédate donde estás o regresa a los deportes. Tu machismo y misoginia te están llevando a comentarios repulsivos como estos. Claramente lo suyo es el fútbol, no sabe distinguir un contenido real de un video difamador. Encima insulta. Pensar que cuando trabajábamos juntos hasta elogiaba mi manera hacer periodismo y hasta de vestir ”, precisó.

Juliana Oxenford responde a Eddie Fleischman por llamarla "repugnante". Foto: Trome

¿QUÉ LE DIJO EDDIE FLEISCHMAN A JULIANA?

El periodista Eddie Fleischman arremetió contra Juliana Oxenford luego que una usuaria compartiera un video suyo asegurando que “siembra miedo a favor de Pedro Castillo”. Esto no toleró el comentarista, quien escribió fuertemente contra la conductora de ‘Al Estilo de Juliana’.

“Otra repugnante. Olvidó que cuando se escupe hacia arriba, cae en la cara” , manifestó.

Juliana Oxenford escribe contra Eddie Fleischman y lanza acusación.