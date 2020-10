CIERRA LA FABRICA. Juliana Oxenford habló con Magaly Medina sobre el nacimiento de su segundo hijo. La conductora precisó que le encanta ser mamá, pero que no desea tener más hijos, es por esta razón que decidió ligarse las trompas.

Juliana Oxenford precisa que no estaba buscando salir embarazada. “Nos casamos, yo la verdad ni me cuidaba, si venía un hijo bien, pero no me hice ningún tratamiento ni con María, ni con Mateo”, indica la conductora de Al estilo Juliana.

La periodista precisa que tuvo unos desarreglos por un pólipo. “En diciembre, el médico me encontró un pólipo en el endometrio, me lo sacaron en una operación ambulatoria y quedé recontra fértil porque al mes y medio quedé embarazada de Mateo”, indica.

Juliana Oxenford agregó que ya no va a tener más hijos porque se ligó las trompas. “Me he ligado las trompas, más hijos no voy a tener (...) a diferencia de mi primer embarazo mi placenta ya advertía que el bebé quería nacer”, dijo.

Juliana Oxenford afirma que se ligó las trompas tras dar a luz (TROME)