Fuertes declaraciones. Juliana Oxenford conversó con Magaly Medina y hablaron de la relación de la periodista con su media hermana Lucía Oxenford.

Tras las declaraciones que hizo Lucía Oxenford sobre Juliana Oxenford, la periodista dio detalles sobre su relación con su media hermana. “No he leído mucho sobre el tema, si sé que algo dijo (...) el exceso de honestidad ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas, cuando me preguntaron por mi papá, yo fui honesta yo dije que no tenía mayor relación, y salieron a bombardearme, ella, mi papá (...) Yo en realidad nunca he necesitado hablar de terceras personas para lograr algo en la vida”, mencionó la periodista.

Juliana Oxenford también habló sobre sus duros inicios en la televisión en comparación con los de su hermana. “Quienes me conocen y me siguen saben que empecé desde abajo, que trabajaba en la radio América en la madrugada durmiendo en un colchón porque tenía que sostener una beca en la universidad porque no teníamos plata para pagarla en la casa. Jamás he hecho portadas con un familiar conocido, jamás, porque además lo mío es el periodismo. A mí me encanta el teatro, pero para ir como espectadora, no me interesa asumir un personaje”, indicó la periodista.

Además, Juliana Oxenford explica que no quiere hablar de alguien con quien nunca tuvo una relación. “No quiero hablar de gente (...) un montón de veces me han dicho lo de la familia, la familia puede estar unida como no unidad, qué es para ti la familia, yo he crecido con mucho amor, no sé de donde sacan porque no tuve una relación cercana con mi padre (...) o como yo la hubiera querido, ay pobrecita, tengo tantos afectos en mi vida, además, de la familia de sangre, tengo amigos, yo he construido vínculos importantes, yo no tengo odio por nadie menos por una persona de mi entorno familiar (...) lo que no nace no crece, si más adelante yo me encuentro y la conozco más la puedo incluir en mi vida”, expresó la periodista.

