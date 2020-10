A una semana de haber dado a luz, Juliana Oxenford compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que expresa todos los sentimientos que la envuelven tras haber dado a luz a su segundo hijo, Mateo.

Según comenta la periodista, el volver a atender a un bebé ha hecho que su horario varíe y que ahora solo puede dormir 3 horas al día, sin embargo, es una experiencia que no cambia por nada.

“Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir 3 horas por día, de dar teta a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada. No existe algo mejor que me haga sentir más plena y feliz que ser mamá. Buen inicio de semana”, comentó la periodista en Instagram.

Juliana Oxenford dio a luz el pasado lunes y lo anunció publicando una emotiva foto suya con Mateo en su cuenta oficial de Instagram.

Juliana Oxenford aprovechó para darle la bienvenida a su segundo hijo y presentarlo en sus redes sociales oficiales. “Bienvenido Mateo, te amamos”, escribió la conductora de ‘Al estilo Juliana’.