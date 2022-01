Tras revelar que dio positivo al COVID-19, Juliana Oxenford compartió un video en Instagram para revelar como está pasando estos días de cuarentena. La periodista precisó que no sentía los síntomas, pero una prueba molecular le arrojó positivo y de inmediato inició una cuarentena con su familia.

Según la conductora de Al Estilo Juliana, lo primero que sintió al enterarse del resultado, fue bronca y frustración, porque se venía cuidando desde hace dos años que inició este pandemia. “Esta variante altamente infecciosa hizo que cayera”, manifestó.

Agregó que no sentía los síntomas; pero una prueba molecular le arrojó positivo. Tras ello sintió un dolor en la espalda alta y al siguiente día, ‘como si le hubiesen exprimido toda la energía’. “Uno se desespera, sobre todo alguien con mi personalidad que soy muy activa, subía escaleras y sentía que me ahogaba. No (tuvo) toz, no fiebre, no mocos”, manifestó.

En este video, Juliana también reveló que su hija dio positivo, sobre su bebé no pueden saberlo y su esposo salió negativo. Finalmente agradeció todos los mensajes de apoyo de sus fans.

Ante la comprensible ausencia de Juliana Oxenford en ATV Noticias ‘Al Estilo Juliana’, la conductora Día D, Pamela Vértiz asumió la conducción temporal del noticiero de ATV.

“Buenos deseos para ti Juli, que tienes que estar en casa, además, tú con COVID-19 y atendiendo a toda la familia. Vamos con fuerza, aquí estoy prestadita hasta que regreses y que sea pronto”, manifestó Pamela Vértiz, quien manifestó que esta semana reemplazara Juliana Oxenford.

