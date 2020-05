A través de su cuenta de Instagram, Juliana Oxenford envío su saludo por el Día de la madre en el que refelxiona y agracede a su hija por todos los detalles que la hacen día a día transformarse y crecer en su faceta más importante: la de ser mamá.

Juliana Oxenford publicó una fotografía en la que aparece junto a su pequeña María, de 7 años, y en ella escribe a detalle cada aspecto por el que le agradece el estar juntas en esta ‘aventura llamada vida’.

María es la única hija de Juliana Oxenford y constantemente la periodista publica videos y fotografías de todos los pasatiempos que disfrutan hacer juntas, como cantar en karoke populares temas del recuerdo.

“Gracias por regalarme este día, esta vida que aprendí a caminar con más aplomo y seguridad desde que te tuve por primera vez en mis brazos. Gracias por enseñarme que el amor incondicional existe y por ser esa pequeña maestra que no deja de regalarme aprendizajes . Gracias por hacerme entender que solo siendo mejor persona tú serás una mujer más grande y dichosa. Gracias por tenerme de ejemplo porque me obligas a transformarme y crecer. Gracias por ser mi cómplice de aventuras y mi mejor amiga. Gracias por tus besos y tus miles de “te amo” . Gracias por esa sonrisa inacabable y tu sensibilidad infinita. Gracias por existir y regalarme estos primeros siete años que- sin duda- han sido la mejor inversión, lo más lindo que me ha podido pasar en esta aventura llamada vida. Feliz día a todas las que hoy también celebran. Feliz día mamás ❤️”, escribió Oxenford.

FELIZ DÍA

Juliana Oxenford fue sorprendida por su esposo e hija al recibir un tierno saludo por el Día de la Madre mientras emitía su programa.

La conductora presentó diferentes saludos por el Día de las Madres, su producción le indicó que faltaba un saludo más. fue en ese momento que vio a su esposo cargando a su pequeña María. “Hola, sólo queríamos mandarte un mensajito para decirte públicamente que tenemos mucha suerte de tenerte en nuestra vida, que eras una mujer extraordinaria y María quería agregar algo”, menciona el esposo de Juliana Oxenford.

