Juliana Oxenford vuelve a ningunear a Milett Figueroa: "¿Esa chica es actriz? Yo no la conozco" [VIDEO]

Juliana Oxenford mantiene su postura y no se disculpa por menospreciar la carrera de Milett Figueroa como actriz. Al contrario, la periodista ningunea a la joven que interpreta a Ninfa en la novela "De vuelta al Barrio".



Juliana Oxenford indica que mencionó a Milett Figueroa debido a que la vio junto a Lucho Cáceres en una imagen publicada en el Facebook del actor. "La puse de ejemplo porque ella salía en una foto publicada horas antes, critica al periodismo y mira con quien sale en su foto", expresó la periodista a una reportera del programa Espectáculos.



Juliana Oxenford se exalta y ningunea a Milett Figueroa. "¿Esa chica es actriz? Perdón, yo no la conozco", expresó la periodista sobre la joven actriz. La conductora de 90 Central destacó el trabajo de actor de Lucho Cárceres.



Juliana Oxenford expresó que la polémica empezó porque Lucho Cáceres criticó al periodismo. "Yo lo apoyo porque soy la última en hacer espíritu de cuerpo con un gremio que está venido a menos", indicó la periodista.



La conductora de 90 Central afirma que Lucho Cáceres fue ligero en su crítica al periodismo. "Eso me parece injusto, no todos somos iguales, yo vivo de mi trabajo", expresó la periodista y enumeró sus logros como periodista.



Juliana Oxenford insultó el trabajo de Milett Figueroa en la publicación de Lucho Cáceres. "¿Una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla “actriz" hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título"



Estos comentarios de Juliana Oxenford indignaron a Alessandra Denegri. La actriz utilizó su Instagram para responderle a la periodist "Pensar que una mujer no puede ser sexy y talentosa al mismo tiempo me parece retrógrada. Una dosis de feminismo, Juliana. Ya tenemos suficiente con hombres sexualizandonos y minimizandonos. No necesitamos hacerlo entre nosotras".

