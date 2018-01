Juliana Oxenford menosprecia el talento de Milett Figueroa para la actuación y ella le responde así [VIDEO]

El actor Lucho Cáceres criticó al periodismo peruano por la cobertura de la visita del Papa Francisco. Esta crítica le pareció injusta a la periodista Juliana Oxenford , quien le respondió en Facebook.



El actor sugirió que el periodismo peruano debería ser disuelto. Esta frase fue respondida por Juliana Oxenford así: "Tu comentario me parece tan injusto. Soy parte del periodismo de este país y me he sacado la mierda 20 años contando historias donde ningún actor seguramente ha llegado y exponiendo mi vida a amenazas de muerte de todo tipo", escribió la periodista.



En su defensa de su trabajo como periodista, Juliana Oxenford terminó mencionando a la actriz Milett Figueroa. "No hay actrices increíblemente talentosas en Lima qué hay que llamar a Millet Figueroa? Acaso una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla “actriz....hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título", escribió la conductora de 90 Central.



Al verse aludida en la discusión, Milett Figueroa le respondió a Juliana Oxenford. "Es un lástima cuanto odio y resentimiento hay su corazón, señora Juliana Oxenford. Es evidente la importancia que tengo en su vida que siente la necesidad de mencionarme en una discusión totalmente ajena a mi", comentó la actriz.



Milett Figueroa se mostró bastante indignada por el menosprecio que recibió de Juliana Oxenford. "Este es un claro ejemplo de ataque hacia la mujer viniendo de otra siendo además una periodista, expresarse así de alguien que solo trabaja en lo que ama y se prepara día a día es injusto. Minimizarme y ofenderme además sin tan solo conocerme personalmente, eso dice mucho del profesionalismo que usted tiene, el respeto al prójimo es algo que no se aprende en una universidad, se aprende en el corazón de un hogar, algo que al parecer usted no conoce", escribió la actriz en la publicación de Lucho Cáceres.

